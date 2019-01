Comment éviter d'attraper la gastro-entérite ?

L'épidémie de gastro-entérite fait rage à chaque début d'année. Les symptômes sont toujours les mêmes : maux de ventre, diarrhée et vomissement. Pour ne pas attraper le virus, le Dr Alain Prochasson, médecin généraliste à Metz, conseille avant tout une bonne hygiène.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/01/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.