3 choses à savoir sur le Paxlovid, la pilule anti-Covid de Pfizer produite en partie en France

Pfizer va soutenir la production et la recherche en France. Le géant pharmaceutique a annoncé ce lundi qu'il investira dans les cinq ans plus de 520 millions d’euros dans l'Hexagone, notamment dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

En décembre dernier, Pfizer a annoncé que sa pilule réduirait de 89% le risque d'hospitalisation ou de décès dans les 3 jours suivant l'apparition de symptômes. Plus en détail, selon les résultats intermédiaires de l'étude principale chez des patients non hospitalisés et non vaccinés qui présentaient une maladie symptomatique et qui risquaient de développer une forme sévère de la maladie, Paxlovid "réduisait le risque d'hospitalisation et de décès lorsque le traitement était administré dans les 5 jours suivant le début des symptômes", et le traitement devrait s'étendre sur cinq jours. Il devrait rester efficace contre Omicron selon des tests réalisés en laboratoire, a également annoncé Pfizer. "Le Paxlovid va permettre de réduire le risque de mortalité de façon très significative", commente auprès du Parisien le virologue Bruno Lina, membre du Conseil scientifique.

Les premiers retours de l'utilisation de ce traitement, notamment en Israël, apparaissent encourageants, les effets secondaires les plus fréquents étant une perturbation du goût, une diarrhée et des nausées. Ce dernier n'est toutefois pas recommandé pendant la grossesse et chez les personnes susceptibles de tomber enceintes. L'allaitement devrait aussi être interrompu lors de la prise du traitement.