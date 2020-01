Épidémies : forte hausse du nombre de gastro-entérites depuis la semaine de Noël

Les régions les plus touchées sont le Grand Est, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Les taux d’incidence les plus élevés ont été observés dans la région Grand Est avec 656 cas pour 100.000 habitants, en Occitanie avec 411 cas pour 100.000 habitants et en Nouvelle-Aquitaine avec 402 cas pour 100.000 habitants.

En Bretagne, le taux d'incidence s'élevait à 330 cas pour 100.000 habitants, en Auvergne - Rhône-Alpes, à 96 cas pour 100.000 habitants et en Centre - Val de Loire à 258 cas pour 100.000 habitants. En Corse, on est passé 58 cas pour 100.000 habitants la semaine du 16 décembre à 280 cas pour 100.000 habitants celle du 23 décembre.

L'épidémie de bronchiolite a elle aussi continué à progresser la semaine dernière sur l'ensemble du territoire. Cette maladie respiratoire fréquente, qui touche particulièrement les bébés de moins de 2 ans, a entraîné un peu plus de 5000 passages aux urgences au cours de la semaine du 23 décembre, soit 10% de plus que la semaine précédente, selon le bulletin hebdomadaire de l'agence sanitaire Santé publique France. L'épidémie est en cours dans toutes les régions métropolitaines depuis la semaine du 9 décembre.

Environ un tiers (35%) des enfants vus aux urgences ont été hospitalisés, en très grande majorité (93%) des bébés de moins d'un an. La bronchiolite a en outre motivé 797 passages de SOS Médecins (15% de plus que la semaine d'avant). Causée par un virus, le virus respiratoire syncytial (VRS), la bronchiolite est très contagieuse et provoque une toux et des difficultés de respiration, qui devient rapide et sifflante.