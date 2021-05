Epuisés par la pandémie, 40% des infirmiers veulent changer de métier

La crainte d'une vague de départs chez ces soignants n'est pas infondée. Sondés en ligne entre le 30 avril et le 5 mai, plus de 30.000 infirmiers - soit 4% des professionnels en exercice - ont confirmé la lassitude des "héros en blouse blanche". Non seulement 40% disent que "la crise leur a donné envie de changer de métier", mais 51% considèrent que leur métier "ne permet pas de connaître de véritables évolutions et perspectives de carrière". Surtout, la quasi-totalité - 90% - jugent que leur profession n'est "pas reconnue à sa juste valeur au sein du système de santé" et 64% estiment qu'elle "est "ingrate".

Les infirmiers et infirmières pensent aussi à la quasi-unanimité (92%) que "la crise sanitaire a démontré qu'il faut revoir (leur) rôle et (leurs) attributions". De même, pour 90% d'entre eux, cela passe à court terme par une révision de leur décret de compétences - inchangé depuis 2004 - avec par exemple davantage de prérogatives en matière de prévention et d'éducation thérapeutique. À plus long terme, ils sont également 92% à souhaiter "devenir acteurs de la coordination, de la gestion du parcours du patient et de son orientation".