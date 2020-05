Éruptions cutanées, "orteil Covid"… : de nouveaux symptômes pour le coronavirus ?

La liste des symptômes du Covid-19 s'allonge. Si la toux, l'écoulement nasal, les courbatures, la fièvre et la fatigue sont les signes fréquents du nouveau coronavirus, ce dernier pourrait se manifester (encore) sous d'autres formes. Les dermatologues viennent en effet de rapporter des cas de réactions cutanées. Des engelures ont ainsi été observées sur certains patients.

Mais le doute persiste. Une étude a donc été lancée en France pour établir s'il y a bel et bien un lien entre les éruptions cutanées, les engelures et le Covid-19. "Pour l'instant, on n'a absolument pas la preuve que ces engelures sont liées au Covid, les engelures sont des manifestations fréquentes et banales, souligne auprès des caméras de TF1 le Dr Laurence Le Cleach, dermatologue. S'ils étaient liés, tous les cas répertoriés sont des cas où il n'y a aucune manifestation sévère ni aucune hospitalisation."