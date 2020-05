Éruptions cutanées, "orteil Covid"… quels sont les nouveaux symptômes du virus ?

La liste des symptômes du coronavirus s'allonge. Si la toux, l'écoulement nasal, la fièvre et la fatigue sont les signes fréquents du nouveau coronavirus, ce dernier se manifeste sous de nouvelles formes. En effet, les dermatologues viennent de rapporter des cas de réactions cutanées. Des engelures ont ainsi été observées sur certains patients... mais le doute persiste. Une étude a été lancée en France pour établir s'il y a bel et bien un lien entre les éruptions cutanées, les engelures et le Covid-19.

Pour rappel, les symptômes les plus communs à de nombreux patients développant une forme bénigne de la maladie sont ceux qui rappellent un syndrome grippal. D'autres ont aussi été remarqués, à savoir des symptômes plus rares comme la perte du goût et de l'odorat, les troubles digestifs chez les personnes âgées et les troubles alimentaires chez les bébés.