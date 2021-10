L'espace de santé numérique sera déployé pour tous les usagers le 1er janvier 2022

Tout simplement, un dossier de santé numérique et unique à chaque patient. Dessus, on y retrouve toutes vos données médicales, partagées avec les soignants. Autrement dit vos rendez-vous, ordonnances, résultats de prises de sang, imageries médicales, vaccins et rappels, etc, liste France 3. À l'avenir, l'espace de santé comprendra aussi une messagerie sécurisée pour tout échange entre les patients et les professionnels de santé.