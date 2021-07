États-Unis : dans le Maryland, en juin, tous les morts du Covid-19 étaient non-vaccinés

Par ailleurs, lors d'un récent point presse, le docteur Anthony Fauci, célèbre conseiller médical de la Maison Blanche, a déclaré que 99,2% des Américains morts du Covid-19 au cours du mois de juin n'étaient pas vaccinés.

"Des millions d'Américains ne sont toujours pas vaccinés et non protégés. Et à cause de cela, leurs communautés sont en danger, leurs amis sont en danger, les personnes qui leur sont chères sont en danger", a-t-il poursuivi, dans des propos relayés par The Guardian.