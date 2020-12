États-Unis : Molly, née il y a un mois, "conçue" il y a 27 ans

La naissance de Molly a été rendue possible grâce à des embryons surnuméraires issus de couples ayant eu recours à des fécondations in vitro. Ceux-ci avaient été congelés pour d’éventuelles naissances ultérieures. Lorsqu’un couple renonce à transférer ces embryons, souvent parce qu’il estime avoir assez d’enfants, il peut les laisser à la disposition d’un transfert vers des tierces personnes.

Tina Gibson est institutrice dans une école de Knoxville, dans le Tennessee. L’infertilité de son mari Benjamin était diagnostiquée, et le couple s’était résolu à adopter un enfant, avant d’entendre parler de cette technique d’implantation. Ainsi, en 2017, Tina et Benjamin ont eu une première petite fille, Emma, dont l’embryon avait été congelé 24 ans plus tôt. C'était déjà un record à l'époque, que vient donc de battre sa petite sœur Molly.

Dans le cas de Tina et Benjamin Gibson, c’est un institut spécialisé de leur ville qui leur a donné cette opportunité. Il s’agit en l'occurrence d’un organisme, qui recueille depuis plus de deux décennies, et dans tout le pays, ces embryons non choisis lors de fécondations in vitro. Le "Centre national de don d'embryons" de Knoxville présente ce processus comme une "adoption", une dénomination qui n’est pas étrangère à la nature confessionnelle de cet organisme.