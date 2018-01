Etats-Unis : un médicament contre la cécité sera vendu 850.000 dollars mais il sera remboursé si inefficace

Comment va s'administrer ce médicament et pourquoi est-il aussi cher ? Il va coûter 425.000 dollars par oeil mais le prix final reste en dessous du million de dollars envisagé initialement lorsqu'il avait reçu l'autorisation de l'agence américaine du médicament (FDA) mi-décembre. Il sera administré à dose unique. Malgré la baisse de son coût initial, son prix ne manquera pas de soulever un vent de protestation car cette annonce intervient en plein débat sur le coût exhorbitant des médicaments aux Etats-Unis et notamment du prix des traitements dits innovants.





Pour devancer les critiques, Spark Therapeutics a promis de rembourser les malades si le traitement s'avérait inefficace et envisage de demander une autorisation aux autorités sanitaires d'autoriser un paiement par étapes. Une pratique déjà mise en place notamment par le laboratoire suisse Novartis lors du début de la commercialisation de Kymriah, censé traiter une forme très agressive de leucémie chez des enfants et de jeunes adultes. Le laboratoire suisse s'est engagé à rendre l'argent aux assureurs et malades en cas d'inefficacité de ce traitement, vendu 475.000 dollars.