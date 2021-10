États-Unis : un rein de porc transplanté avec succès sur un patient humain

Le porc sera-t-il l'avenir de l'homme ? Faute de donneurs humains pour des greffes, cela faisait longtemps en tout cas que les scientifiques cherchaient un moyen d'utiliser les organes de cet animal, similaire anatomiquement et physiologiquement avec l'homme, pour soigner des patients. Et ils n'ont jamais été aussi proches du but. Aux États-Unis, des chirurgiens du NYU Langone Transplant Institute de New York ont ainsi réussi à transplanter à un homme le rein d'un porc qui a été au préalable génétiquement modifié, seule solution pour éviter tout problème de rejet.