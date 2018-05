Étude : à quoi sert un podomètre ?

Quelques-uns de nos chercheurs ont mené une étude sur notre mode de vie de plus en plus sédentaire. En effet, ils ont équipé des milliers de volontaires avec un podomètre, qui a permis de compter le nombre de pas que nous faisons chaque jour. Le constat n'est pas très encourageant. Plus de 52% de notre population ne pratique pas d'activité physique. Pour cause, l'utilisation de toutes sortes d'objets connectés, qui ont envahi notre quotidien.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.