Les personnes entièrement vaccinées ont 11 fois moins de chances de mourir du Covid

La protection contre les hospitalisations et la mort est restée stable, mais a baissé davantage pour les personnes de 65 ans et plus, que pour les groupes d'individus plus jeunes. Les autorités sanitaires sont en train d'évaluer la nécessité d'une troisième dose, et il est probable que les personnes âgées soient les premières à la recevoir lorsque l'administration Biden lancera sa campagne de rappel le 20 septembre.

L'une des études, qui a analysé l'efficacité des différents vaccins entre juin et août dans plus de 400 hôpitaux et centre de santé, a déterminé que le sérum de Moderna était le plus efficace contre les hospitalisations (95%), que celui de Pfizer (80%), et celui de Johnson & Johnson (60%).