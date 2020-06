Etude du "Lancet" sur l'hydroxychloroquine : comment expliquer ce fiasco ?

C'est un nouveau rebondissement dans l'étude controversée publiée dans The Lancet, qui remettait en cause l'efficacité de l'hydroxychloroquine dans la lutte contre le Covid-19. Trois des quatre auteurs de l'étude se sont désormais rétractés, faute de pouvoir se "porter garants de la véracité des sources des données primaires" (voir vidéo ci-dessous).

Pourtant, The Lancet est une revue médicale majeure dans le monde scientifique. Sa réputation est telle que, dès la parution de l'étude, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a suspendu les essais cliniques basés sur l'hydroxychloroquine. Ces travaux ont d'ailleurs été très critiqués par certains scientifiques, dont le Pr Didier Raoult, fervent défenseur du traitement dans la lutte contre le coronavirus. Alors d'où vient le problème ? Comment sont écrits les articles publiés dans les revues médicales ? Qui les expertise ? Hervé Chneiweiss, président du comité d'éthique de l'Inserm, répond à LCI.

LCI : Quel est le processus de publication d'un article dans une revue médicale ?

Hervé Chneiweiss : À partir de données brutes, les auteurs font une analyse et écrivent une synthèse. Dans l'étude de The Lancet, les données proviennent des dossiers de patients. Ensuite, en fonction des résultats de leur analyse, les auteurs tirent des conclusions qu'ils écrivent dans un article. Ce dernier comporte plusieurs parties : une introduction, qui présente le sujet et le contexte, la méthode, qui explique comment les résultats nouveaux ont été obtenus, les résultats et la discussion, c'est-à-dire la façon dont ces résultats s'intègrent avec ce qui est déjà connu et ce que cela ouvre comme perspectives pour le futur.