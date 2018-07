Le café serait finalement bon pour la santé

Cette nouvelle recherche apporte cependant un nouvel éclairage, à savoir que la caféine n’est pas liée à cette réduction du taux de mortalité. En effet, les scientifiques ont remarqué que quatre gènes participent à la métabolisation de la caféine et l’inactivent. Cependant, certaines mutations de ces gènes rendent leur action mois efficace, de sorte qu’une personne peut être plus ou moins sensible à la caféine. Or, la présence de mutations "bonnes" ou "mauvaises" n’a aucune incidence sur le lien entre consommation de café et baisse de la mortalité.





Les chercheurs avancent donc l’hypothèse que ce n’est pas la caféine qui est bonne pour la santé, mais un autre élément présent dans la tasse de café, qui n’a pas encore été mis en évidence.