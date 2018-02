Manger trop de plats industriels augmente le risque de cancer

Sur la période et la population étudiée, les scientifiques ont fait état de 2.228 cas de cancer, dont 108 mortels et 739 cancers du sein. Les chercheurs pensent que ce qui provoque ces cancers est "la qualité nutritionnelle généralement plus faible" de ces produits, trop gras, trop caloriques et/ou trop salés, et la "vaste gamme d'additifs" qu'ils contiennent. Par ailleurs, "la transformation des aliments et en particulier leur cuisson produisent des contaminants nouvellement formés" et leur emballage plastique peut contenir du bisphénol A, un perturbateur endocrinien.





Mais la revue britannique dans laquelle a été publiée l'enquête précise que cette observation "mérite une exploration attentive et plus poussée". D'autres facteurs peuvent entrer en jeu car "par exemple le tabagisme et une activité physique faible étaient bien plus répandus chez les participants qui consommaient une plus grande proportion d'aliments ultratransformés".