Faire la grasse mat' le week-end pourrait (finalement) compenser le manque de sommeil accumulé

Pour arriver à cette conclusion, relayée par Ouest France, les scientifiques ont analysé les données recueillies auprès de 43.880 participants de moins de 65 ans sur une période de treize ans. Cherchant initialement à savoir si le manque de sommeil induisait un taux de mortalité plus important - comme le suggéraient déjà plusieurs études antérieures -, ils ont finalement déduit que ce n’était pas le cas s’il était associé à de longues plages de sommeil en fin de semaine. "Cela suggère que le sommeil court en semaine peut être compensé pendant le week-end, et que cela a des conséquences sur la mortalité", conclut l’étude.





Ainsi, une personne dormant moins de cinq heures la semaine et s'accordant une grasse matinée le week-end n'aura pas plus de risque de développer des maladies cardiaques, un diabète ou un cancer) qu'une personne dormant sept heures chaque nuit. On retourne sous la couette ?