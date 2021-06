Euro : Emmanuel Macron et Angela Merkel mettent en garde contre le variant Delta

Une semaine après le début de l'Euro de football 2020 (retardé d'un an pour cause de Covid-19), Emmanuel Macron et Angela Merkel se veulent prudents. Vendredi 18 juin, le président de la République français et la chancelière ont appelé à la vigilance, dans l'organisation de l'événement sportif, face au variant Delta, particulièrement contagieux.

"Je pense qu'il est important que nous continuions à être très vigilants [...] et cela vaut en particulier pour les grandes manifestations", a déclaré la responsable politique allemande lors d'une conférence de presse avant un dîner de travail à Berlin avec le chef de l'État français.