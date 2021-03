Vaccination : "Les Britanniques sont totalement dépendants de nous", assure Thierry Breton

L'accélération des livraisons de vaccins permet à l'Europe de voir "la lumière au bout du tunnel", en dépit de la troisième vague de Covid-19 qui déferle sur l'Europe, a affirmé dimanche le commissaire européen Thierry Breton. "Nous avons maintenant 52 usines qui travaillent 24 heures sur 24, sept jours sur sept en Europe pour produire" des vaccins contre le Covid-19, a souligné le commissaire européen au Marché intérieur, chargé de suivre la fabrication de vaccins, auprès du Grand jury RTL-Le Figaro-LCI.

"On a la capacité de produire et de livrer pour nos concitoyens européens les 360 millions de doses prévues à la fin du deuxième trimestre et les 420 millions qui sont nécessaires (…) pour commencer à parler de cette immunité collective et l'atteindre" mi-juillet, a ajouté M. Breton. Il avait déjà soutenu la semaine dernière que l'Europe pouvait atteindre l'immunité collective au 14 juillet.

"La lumière au bout du tunnel, on la voit", a-t-il affirmé, estimant qu'"il fallait encore quelques semaines pour qu'on limite la propagation du virus et qu'en même temps on vaccine très significativement". "Il va falloir effectivement passer à la vitesse supérieure, mais maintenant on sait qu'on va pouvoir le faire" sur le plan industriel, a-t-il insisté, dévoilant au passage le futur certificat sanitaire européen approuvé par les 27 et qui doit être mis en oeuvre mi-juin.