Evreux : des siestes obligatoires pour le personnel des urgences

Avec les congés des médecins généralistes, les services des urgences sont très sollicités en cette période de fin d'année. Pour garantir la sécurité des soignants et des patients, des hôpitaux imposent à leurs urgentistes des siestes. A Evreux, en Normandie, des coussins d'air et des matelas sont mis à la disposition de ces derniers. Des temps de repos obligatoires de quinze à vingt minutes qui sont très appréciés par le personnel soignant.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/12/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.