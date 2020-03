Face à la pandémie de Covid-19, les vétérinaires appelés à la rescousse

Jeudi, les vétérinaires ont été sollicités une première fois par le ministère de la Santé. Face au manque criant de matériel à disposition des soignants dans les hôpitaux et les centres médicaux, l'Ordre a demandé à l'ensemble de la profession de se montrer "solidaire avec la médecine humaine", comme le rapporte La Dépêche. Concrètement, en envoyant des respirateurs de réanimation et d'anesthésie, des concentrateurs d'oxygène ainsi que des scopes.

En Ile-de-France, les vétérinaires et étudiants ont également été invités à donner du matériel de protection jetable, tandis que les masques manquent toujours à l'appel malgré les annonces du gouvernement. Ainsi, l'Ordre leur a demandé de plonger dans leurs stocks et de fournir aux soignants des masques, des gants, des blouses de bloc ou des combinaisons, des surchaussures ou des surbottes. "Si vous possédez ce type de consommables en surplus et si vous êtes disposé(e) à le mettre à la disposition du personnel soignant en cas de nécessité (le but étant qu'ils restent protégés le temps qu'ils soient réapprovisionnés), vous pouvez nous faire parvenir votre inventaire par retour de mail", écrit l'Ordre dans un mail envoyé jeudi.