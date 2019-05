Face aux "Antivax", "rendre les vaccins obligatoires n’est pas la seule solution"

Françoise Salvadori - C’est le côté communautaire très très fermé qui permet la propagation de rumeurs comme le vaccin qui serait un poison ou bien rendrait impuissant. Aujourd’hui Internet et les réseaux sociaux occupent une place importante dans la propagation de ces fausses informations : les groupes Facebook, les hashtags Twitter… (Sur Amazon, le premier produit proposé en tapant “vaccin” est un ouvrage intitulé “Analyse scientifique de la toxicité des vaccins”, ndlr) Il y a aussi de nombreux blogs et des sites vaccino-sceptiques. En 1998, un médecin anglais a écrit une publication dans un journal scientifique. Un article qui suggérait qu’il y avait un lien entre le vaccin contre la rougeole et l’autisme. On s’est rendu compte que ces résultats étaient bidonnés et le médecin a été radié de l’ordre des médecins britannique. L’étude a

été retirée mais “l’information” avait déjà été relayée. Pourtant aujourd’hui il est aux États-Unis et continue sa propagande anti-vaccins. En France un partie des antivax pensent que la nature est bien faite et que finalement on pourrait se passer de vaccin si on prend soin de soi, si on est bien nourri...