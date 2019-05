La baguette est-elle vraiment responsable du diabète et de l'obésité ?

Cela ne signifie pas que tous les pains et gâteaux vendus en boulangerie sont exempts d'additifs. Un seul produit l'est obligatoirement : le pain ou la baguette "de tradition française". Sa fabrication, et notamment les ingrédients qui peuvent être utilisés, sont encadrés par le décret du 13 septembre 1993. Sont autorisés : la farine, le sel, l'eau, la levure ou le levain, ainsi que cinq 'adjuvants naturels' (farine de fèves, de soja et de malt de blé, gluten et levure désactivée), et un auxiliaire technologique : l'amylase fongique.





Pour les autres baguettes blanches, quatorze addictifs sont autorisés (le propionate n'en fait cependant pas partie). Et pour les autres types de pain - pâtisseries et viennoiseries - le nombre d'additifs autorisés atteint cette fois la centaine. Or, le pain étant vendu en vrac, il n'est pas soumis à l'étiquetage, difficile donc de s'y retrouver. A titre d'information, une enquête de 60 millions de consommateurs, publié en février dernier, souligne que l'on retrouve des d'additifs, en quantité "bien plus élevée" dans les pains spéciaux.





Dernier conseil, pour s'assurer de trouver du pain "maison", tournez-vous vers les établissements portant distinctement le nom de boulangerie. Pour afficher cette appellation, le pain doit être fabriqué sur place, du pétrissage à la cuisson. Y sont donc bannis : les pains et baguettes décongelés. Cela n'est pas garant d'un pain sans additif - sauf pour le pain de tradition - mais cela jouera forcément sur la qualité gustative.