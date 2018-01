Méditer quelques minutes chaque jour profite au bien-être

La méditation est devenue de plus en plus populaire en France. Face aux nombreuses préoccupations et au rythme parfois effréné des journées, elle permet de se recentrer sur soi, de faire le vide pour gagner en sérénité.





Et elle est à la portée de tous. Elle peut se pratiquer n'importe où et à n'importe quel moment. Ça peut être dix minutes le matin chez soi avant d'aller travailler, ou encore dans les transports. Plusieurs applications mobiles existent pour vous accompagner. Elles vous guident avec des exercices de respiration et de visualisation.





La méditation peut aussi se pratiquer dans des cours. A l'aide du professeur et à force d'entraînement, vous apprendrez à lâcher prise et à détendre votre corps et votre esprit de plus en plus facilement. Ça peut également vous aider à gagner confiance en vous.