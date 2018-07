Quand on parle de "noyade sèche", de quoi parle-t-on au juste ?

Si elle a touché un enfant dans ce cas présent, la "noyade sèche", phénomène rare on insiste, peut toucher tout le monde. La seule différence entre l'enfant et l'adulte, c'est que le système pulmonaire d’un enfant est moins mature que celui d’un adulte et donc plus en mesure de développer des complications. L'OMS la décrit comme "une insuffisance respiratoire résultant de la submersion ou de l'immersion en milieu liquide". Mais l'expression en soi n'existe pas dans la littérature médicale et le phénomène reste traitable : si vous n'arrêtez pas de tousser, si vous avez de la fièvre, direction les urgences. Une irritation pulmonaire détectée en amont se traite sans problème. Mieux vaut prévenir donc.