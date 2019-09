Faut-il craindre les bières à forte teneur en alcool pour la santé des jeunes ?

JT 20H - Certaines bières vendues dans notre pays ont un taux d'alcool supérieur à 10% et elles ne sont pas chères. De quoi séduire les jeunes. Quels sont les risques pour la santé ?

La teneur moyenne en alcool de la bière vendue dans notre pays est de 5%. Mais plusieurs marques proposent des canettes avec des teneurs en alcool jusqu'à 16,8%. Ces boissons ciblent particulièrement les jeunes. Et c'est un piège pour eux, estime le nouveau président de la Ligue contre le cancer. Pour régler le problème, cette dernière propose, entre autres, de retirer l'appellation bière à ces boissons ultra-fortes.



