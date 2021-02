Faut-il fermer les écoles un mois pour éviter un nouveau confinement ?

A la veille du début des congés d'hiver, qui s'échelonnent jusqu'au 7 mars selon les zones, une source proche de l'exécutif indiquait à l'AFP que cette échéance était plutôt analysée comme un facteur positif, les vacances scolaires impliquant une baisse des brassages propices aux contaminations et à une éventuelle accélération de l'épidémie. "Dans la décision du Président de ne pas reconfiner, l'imminence des vacances est entrée en ligne de compte", soulignait en outre un conseiller gouvernemental, cité par Le Parisien , évoquant même une "bonne nouvelle". Et de détailler : "Pendant les congés, on constate paradoxalement une relative stabilité des courbes. C'est un moment où les gens restent en famille, bougent finalement assez peu. C'est ce qu'on a vu à Noël où on nous prédisait la cata !"

Si ces prédictions se confirment, un "effet vacances" pourrait donc effectivement s'observer sur les courbes. De manière encore plus appuyée si celles-ci sont prolongées, comme le suggère le SNMSU-UNSA ? Les derniers chiffres du ministère de l'Éducation nationale, mis en parallèle avec des données récemment publiées sur la contagiosité des enfants, tendent en tout cas à corroborer cette hypothèse. "Si les enfants et les adolescents sont moins sensibles à l'infection que les adultes, ils sont plus contagieux une fois infectés que les plus de 20 ans", expliquent notamment des chercheurs chinois et américains, dont l'étude a été mise en ligne le 18 janvier dans la revue The Lancet. "Les cas de moins de 20 ans sont près de 60% plus susceptibles d'infecter d'autres personnes que les cas de 60 ans ou plus", ajoutaient-ils, semblant fixer un nouveau paradigme après de précédentes études, souvent contradictoires, qui se sont succédé depuis un an sur le sujet.

Quant au risque de contagion dans les écoles, malgré le manque de données disponibles, il semble bien avéré si l'on remet à l'analyse scientifique de bon nombre d'épidémiologistes. "Vous croyez que mettre 30 personnes, cinq jours sur sept, pendant huit heures dans la même pièce ne génère pas de contamination ? Sans compter qu'ils sont des centaines à se restaurer chaque midi dans une cantine, sans masque", résume notamment Mahmoud Zureik, professeur de santé publique et d'épidémiologie à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, pour Le Parisien. "C'est scientifiquement impossible qu'il n'y ait pas de circulation de virus", poursuit-il, évoquant "situation est bien plus compliquée". Pour rappel, le 5 février dernier, on recensait en France 934 classes fermées et 105 établissements scolaires fermés, dont 83 écoles, 16 collèges et 6 lycées.