Faut-il porter un masque à l'extérieur ? Peut on le remplacer par une visière ? 5 questions sur le port du masque au travail

Quand est-il possible de retirer son masque ?

Il ne sera possible de retirer son masque qu’exceptionnellement, indique bien le protocole sanitaire. Et selon la couleur du département dans lequel se trouve l’entreprise (vert, orange, rouge), les conditions seront plus ou moins souples. Dans les zones vertes elles sont conditionnées à la qualité de la ventilation des bureaux, la mise à disposition de visières pour les salariés, la nomination d’un référent Covid-19 et une prise en charge rapide des personnes symptomatiques. Dans les zones oranges, en plus des quatre conditions précédentes, "la faculté de déroger au port permanent du masque sera limitée aux locaux de grand volume et disposant d’une extraction d’air haute". Dans les zones rouges, à toutes les conditions énumérées ci-dessus s’ajouteront la présence d’une ventilation mécanique et l’obligation de garantir aux salariés un espace de 4m2 dans des locaux.

Dans les lieux collectifs clos, seuls "certains métiers dont la nature même rend incompatible le port du masque pourront justifier de travaux particuliers afin de définir un cadre adapté".

Les salariés bénéficiant d'un bureau individuel fermé pourront enlever leur masque à l'intérieur de celui-ci, lorsqu'ils y seront seuls.

Quelles règles s’appliquent aux salariés travaillant dans des ateliers ?

Là encore, plusieurs conditions doivent être réunies pour que des salariés travaillant en ateliers ne portent pas de masque : les conditions de ventilation/aération fonctionnelles doivent être conformes à la réglementation, le nombre de personnes présentes dans la zone de travail limité, et ces personnes doivent être espacées le plus possible entre elles. Au port du masque doit se substituer le port d’une visière.