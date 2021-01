Faut-il vraiment reconfiner ? Trois médecins proposent d'autres solutions

Ils ne travaillent pas dans la même région, ne sont pas d'accord sur tout, mais ils s'accordent cependant sur un point : celui de ne pas reconfiner la population. Alors que le gouvernement s'apprête à annoncer de nouvelles mesures de restrictions après avoir fait le constat que le couvre-feu à 18h n'était pas suffisamment efficace, trois médecins donnent de la voix pour une autre voie. Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'Hôtel-Dieu à Paris, Yvon Le Flohic, médecin généraliste dans les Côtes d'Armor et Fabien Quedeville, médecin généraliste dans l'Essonne, n'ont pas peur d'être à contre-courant du discours ambiant. Ils assurent que la situation épidémique n'est pas aussi mauvaise qu'affichée et que d'autres solutions seraient bien plus efficaces qu'un nouveau confinement pour endiguer la propagation du Covid-19.

"On a l’impression qu’on a une situation catastrophique, or ce n’est pas le cas", soutient Gérald Kierzek. Pour autant, estime le médecin urgentiste, le pays commence à nouveau à s'affoler, comme à l'orée de la deuxième vague, sur la base d'études théoriques. "On déprogramme des interventions chirurgicales, on prépare des services Covid… On est sur une anticipation d’un risque hypothétique basé sur des modèles mathématiques", explique-t-il. Si des services de réanimation sont proches de la saturation, le médecin assure que cela a en fait toujours été le cas. "Avant la crise du Covid, je faisais déjà le tour du périphérique avec mon ambulance du Samu pour caser un malade en réanimation. Structurellement, on manque de lits de réanimation en France. Les 5000 lits sont en permanence pris."

De plus, tient-il à préciser, le Covid n'est pas tout à fait responsable de l'hécatombe décrite quotidiennement. "On a l’impression que la mortalité due au coronavirus est faramineuse. Le taux de mortalité est de 0,1%, et il l’a toujours été." Et d'ajouter : "L’âge médian du décès par Covid-19 est de 85 ans. Il faut le recontextualiser avec l’espérance de vie en France (qui est de 82,6 ans, ndlr.) : l’âge médian est plus élevé que l’espérance de vie. Bien sûr, cela peut toucher les jeunes, mais c'est exceptionnel".