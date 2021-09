Faute de soignants vaccinés, l'hôpital de Montélimar va déprogrammer certaines opérations

Selon France Bleu, 15% du personnel non médical de l'hôpital n'a toujours pas délivré de certificat de vaccination, et 11% du personnel médical. À compter de mercredi, ils seront suspendus. "Cette minorité peut concerner certaines catégories ultraspécialisées dans les blocs opératoires. Nous ne pouvons pas les remplacer et il a fallu déprogrammer", regrette Michel Cohen, le directeur, au micro de France Bleu. "Mais les opérations urgentes seront traitées, et on pourra toujours se faire opérer en toute sécurité", rassure-t-il.