Faute de volontaires, 550 doses du vaccin AstraZeneca boudées à Calais

Cette réticence est liée, selon Natacha Bouchart, la maire de Calais, à "la mauvaise publicité" faite au vaccin AstraZeneca depuis son autorisation.

Retournons un mois en arrière. Le personnel soignant montrait déjà des craintes face à ce vaccin, un certain nombre d'entre eux se mettant en arrêt maladie à cause d'effets secondaires. Une semaine plus tard, des doutes liés à ce même vaccin a poussé l'exécutif et de nombreux pays européens à suspendre son utilisation. Le doute a finalement été levé par le régulateur européen, qui a estimé dans un avis qu'il était "sûr et efficace". Plus récemment, les médias britanniques et français se sont fait l'écho de nouveaux cas de thromboses détectés après l'injection. Enfin, le régulateur français a confirmé ce 29 mars l'existence d'un risque "très rare" de présenter ces problèmes sanguins, tout en rappelant que la balance bénéfice/risque restait à l'avantage du produit développé avec l'université d'Oxford. Pas de quoi rassurer une population déjà frileuse.