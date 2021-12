Fêtes de fin d'année : dans quels cas les autotests peuvent être utilisés ?

PRÉCAUTIONS D'USAGE - Dans une liste de recommandations publiées lundi en vue des fêtes de fin d'année, le Conseil scientifique conseille l'utilisation d'autotests la veille ou le jour même de l'événement. Sur Twitter, un biologiste médical rappelle néanmoins que ce type de test ne peut pas être utilisé par tout le monde. On fait le point.

Face à la cinquième vague et au risque émergent du variant Omicron, le Conseil scientifique a publié lundi une liste de recommandations pour éviter que les réunions familiales de fin d'année ne se transforment en clusters. Les experts appellent notamment "les plus jeunes et les plus actifs socialement à se dépister, soit par un autotest le jour même, soit par un test antigénique, la veille ou le jour-même de l’événement". Rappelant qu'un autotest coûte environ 5 euros, le Conseil suggère même à ceux qui organisent les festivités, de les mettre à disposition des convives. Si l'intention est d'abord d'insister sur les précautions à prendre en perspective de ces fêtes, et notamment en matière de dépistage, le biologiste médical lyonnais Claude-Alexandre Gustave s'inquiète sur Twitter de possibles risques de confusion. "Depuis les recos du Conseil scientifique hier, à propos des tests avant les fêtes de fin d'année, on constate une lourde désinformation/dérive sur l'usage des différents types de tests", écrit-il. Dans quel cas peut-on alors utiliser l'autotest ?

L'autotest, un dispositif réservé aux personnes asymptomatiques

Selon un tableau édité par le gouvernement, les autotests ne sont pas recommandés pour les personnes symptomatiques ou pour les cas contact. L'auto-prélèvement est possible dès l'âge de 11 ans. Avant cet âge, le ministère de la Santé conseille que le prélèvement soit réalisé par un professionnel de santé ou un parent, par exemple. Chez les enfants, jusqu'à 15 ans, la lecture du résultat doit être faite par un adulte. La Haute autorité de Santé (HAS) impose que ces tests soient en mesure de détecter la présence du virus chez une personne effectivement malade dans 80% des cas a minima, et qu’ils soient en mesure de constater l’absence de virus chez une personne effectivement non malade dans plus de 99% des cas. Le risque de faux-positif est donc de 1%.

Dans le cas d'un résultat positif après un autotest, il est impératif de s'isoler immédiatement et de réaliser dans les 24 heures suivantes un test PCR de confirmation, afin de permettre le contact tracing et le criblage/séquencage pour identifier le variant à l'origine de l'infection. Selon le dernier point épidémiologique réalisé par Santé Publique France, publié le 9 décembre, le variant Delta est à l'origine de plus de 99% des contaminations dans le pays. L'isolement doit durer 10 jours. Dans le cas où vous auriez encore de la fièvre au dixième jour, l'isolement doit se terminer 48 heures après sa disparition.

Si vous êtes symptomatique ou cas contact, il est conseillé de réaliser un test PCR ou, en cas d'impossibilité, un test antigénique à condition que les premiers symptômes datent d'il y a moins de quatre jours. Si le test antigénique est positif, il doit néanmoins être suivi d'un test PCR, considéré comme le test de référence avec une sensibilité et spécificité autour de 100%.

