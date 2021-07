Fichier des non-vaccinés : "Une mesure pour protéger nos patients"

Une nouvelle mesure, destinée à dynamiser la campagne vaccinale, qui peine à retrouver son rythme de croisière. Selon les dernières données disponibles, 51,8% des Français ont reçu au moins une dose de vaccin, un taux jugé insuffisant pour contrer une éventuelle quatrième vague provoquée par le variant Delta. Mais cette possibilité offerte aux médecins sous conditions suscite aussi l'inquiétude. Le Dr Patrick Bouet, président de l'Ordre des médecins, répond à LCI.

Les médecins traitants pourront désormais bénéficier de la liste de leurs patients non-vaccinés. Bonne idée ?

Dr Patrick Bouet : Dans cet avis de la Cnil, il y a deux idées contradictoires. La bonne, c'est effectivement que les médecins traitants puissent être en possession en une seule lecture de leur patientèle vaccinée, et donc par ricochet de celle non-vaccinée. C'est ce que nous avions demandé, plutôt que de faire une demande d'identification pour chaque patient. En revanche, dire que les médecins devront utiliser cette liste pour informer leurs patients et non les convaincre est plus troublant. Mais attention, les médecins feront leur métier. Cette mesure permet de protéger notre patientèle en expliquant que la vaccination est la meilleure protection contre la maladie.