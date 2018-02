L’industrie du tabac accusée de mentir sur les doses de nicotine et de goudrons dans les cigarettes

Le CNCT cite dans un communiqué un mémo de 1984, émanant de la British American Tobacco, dans lequel on peut lire : "En dehors de toute considération éthique, nous devrions développer des modèles différents, qui ne suscitent pas la critique et donnent au fumeur des doses supérieures (de nicotine)". Pour le Pr Martinet, "ce qui intéresse les industriels, c'est que les fumeurs soient le plus drogués possible pour qu'ils retournent acheter leur paquet de cigarettes". "A partir du moment où on renforce le pouvoir addictif, ce sont des centaines de milliers de fumeurs qui auraient peut-être cessé de fumer mais qui n'y arrivent pas", a-t-il ajouté.





"Ce sont des fabricants qui trompent régulateurs et fumeurs avec pour conséquences des maladies et des morts en plus", renchérit Me Kopp. Selon l'avocat, deux autres plaintes du même ordre ont été déposées contre les quatre cigarettiers, l'une aux Pays-Bas l'automne dernier et la deuxième en Suisse.