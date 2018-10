Avec la ceinture anti-bedaine, perdez jusqu'à six à sept centimètres de graisse. Préconisez toutefois six séances de 40 minutes pour parvenir à ce résultat spectaculaire. Cette ceinture utilise des ondes ultrasoniques pour fragmenter la graisse. Elle sera ensuite dissociée et relarguée dans la circulation générale, pour être utilisée comme carburant par le muscle. Le mode d'emploi est à découvrir en images.