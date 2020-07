Coronavirus : dans le Finistère, des crèches et des Ehpad referment leurs portes

S'il ne s'agit pas encore formellement d'une "seconde vague" de l'épidémie de Covid-19, force est tout de même de constater que plusieurs régions françaises, épargnées lors de la première en mars, sont à présent touchées. C'est le cas de la Bretagne, et plus particulièrement du département du Finistère, où plus de 150 nouveaux cas ont été détectés ces dix derniers jours. Plusieurs Ehpads ne reçoivent désormais plus les familles. Des crèches et des centres de loisir ont fermé leurs portes.