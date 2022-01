"Flurona" : avoir la grippe et le Covid-19 en même temps, c'est possible

DEUX EN UN - En Israël, une femme enceinte non vaccinée a été contaminée à la fois par le Covid-19 et par la grippe. Si elle est sortie de l'hôpital en bonne santé, les autorités s'inquiètent de devoir faire face à deux épidémies simultanément.

Une femme enceinte, admise à l'hôpital Beilinson de Petah Tikva avec des symptômes bénins, s'est avérée positive à la fois au Covid-19 et à la grippe saisonnière. C'est un cas de ce que l'on a baptisé "Flurona", contraction de "flu" (grippe, NDLR) et de corona, rare mais pas inédit.

La femme, qui n'était pas vaccinée, est sortie de l'établissement sans subir de complications. Avec près de 2.000 personnes hospitalisées pour la grippe saisonnière cette année, alors qu'elle avait été anecdotique l'hiver dernier, les autorités sanitaires israéliennes redoutent une "twinémie", une épidémie double qui submergerait leurs capacités hospitalières.

Non, "Flurona" n'est pas un nouveau variant

Si le terme a rapidement fait les gros titres et frappé les imaginations, le "Flurona" n'est ni un nouveau variant du Sars-Cov-2, ni même un hybride entre la grippe et le coronavirus. Cette contraction de "flu" (grippe en anglais) et "corona", indique uniquement qu'une personne est atteinte simultanément par les deux virus. "Flurona" est le nom donné à cette concomitance, pas à une pathologie, ni à un virus.

Une première mondiale en Israël ?

On l'a cru pendant quelques heures, mais en fait non. Des cas similaires avaient été signalés, comme à New York en février 2020. Des analyses sur un patient admis pour une grippe, avaient alors démontré qu'il était aussi positif au Covid-19, à un moment où aucun cas coronavirus n'avait encore été signalé dans la mégalopole américaine. Son épouse et leurs deux enfants étaient également porteurs des deux virus.

Plus dangereux que le Covid seul ?

Le ministère de la Santé israélien étudie actuellement l'hypothèse que la combinaison des deux virus provoque une pathologie plus grave. La femme traitée à l'hôpital de Petah Tikva, non vaccinée, n'avait que des symptômes bénins des deux maladies, mais d'autres cas seront probablement découverts, qui n'ont pas encore été diagnostiqués, selon des responsables de la Santé israéliens. "C'est la même maladie", rappelle Arnon Vizhnitser, directeur du service de gynécologie de l'hôpital Beilinson : "Les deux maladies sont virales et provoquent des difficultés respiratoires, car toutes deux attaquent les voies respiratoires supérieures".

La peur d'une "twinémie"

Autre mot valise, la "twinémie", qui lui contracte "twin" ("jumeau" en anglais), et "épidémie". C'est ce que redoutent les autorités sanitaires israéliennes : deux épidémies simultanées qui déborderaient les capacités hospitalières du pays. 2000 personnes sont hospitalisées pour la seule grippe cette année. L'épidémie saisonnière avait été éradiquée de fait l'an dernier, à la faveur des mesures de confinement alors en vigueur.

Frédéric Senneville

