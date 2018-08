Football : le jeu de tête plus dangereux pour les femmes que pour les hommes ?

On savait déjà que frapper le ballon avec le tête au football pouvait être dangereux. Mais chez les femmes, ces lésions cérébrales seraient plus conséquentes que chez les hommes. C'est ce que rapporte une étude américaine réalisée sur un échantillon d'une centaine de joueurs et joueuses et publiée ce mardi dans la revue Radiology.





"Les femmes sont plus enclines à signaler les symptômes", commente l'auteur principal de l'étude, Michael Lipton, professeur de radiologie, de psychiatrie et de sciences comportementales au Collège de médecine Albert-Einstein de New York. "Selon notre étude, qui a mesuré de façon objective les modifications du tissu cérébral plutôt que des symptômes auto-déclarés, les femmes semblent être davantage disposées à souffrir d'un traumatisme cérébral en frappant un ballon de football de la tête", ajoute-t-il.