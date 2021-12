Lille : une vingtaine d'employés du LOSC touchés par le Covid-19

Un cluster au sein du LOSC. Une vingtaine de cas de Covid-19 a été signalé au sein des services intendance et billetterie, a indiqué mercredi le club lillois à l'AFP, confirmant une information de L'Équipe. Aucun cas n’est cependant à déplorer dans l'entourage du groupe professionnel, et le déplacement de Lille à Rennes ce mercredi soir (21h) pour la 16e journée de Ligue 1 n’est pas menacé.

Par mesure de précaution, le club a néanmoins testé tous les non-vaccinés et les contacts à risque des personnes positives. "On est tous sur le même site, les administratifs, le sportif, la formation et on doit faire attention", avait dit l’entraîneur Jocelyn Gourvennec en conférence de presse mardi.