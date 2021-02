Foyer de variants en Moselle : les fermetures de classes ont quadruplé dans l'académie de Metz-Nancy

La Moselle serait-elle en train de devenir une bombe à retardement ? Les chiffres publiés par le ministère de l'Éducation nationale ce vendredi font état d'une nette hausse du nombre de fermetures d'écoles et de classes pour cause de Covid sur le territoire. En une semaine, le nombre d'écoles fermées de l'académie Metz-Nancy, dont dépend le département, a quadruplé, passant de deux à huit. Les classes fermées ont aussi pratiquement été multipliées par quatre, passant de 23 à 88. Il s'agit de l'académie accusant la plus forte hausse en termes de fermeture de classe, sachant que les chiffres communiqués ce vendredi par le ministère ne prennent pas en compte les établissements de la zone A, en vacances depuis une semaine.

Lors d'une conférence de presse jeudi soir, le ministre de la Santé Olivier Véran a alerté sur la "situation inquiétante" en Moselle. Plus de 300 cas de mutations évocatrices des variants repérés en Afrique du Sud et au Brésil ont été détectés ces quatre derniers jours, s'ajoutant aux quelque 200 cas identifiés les jours précédents. "L'incidence générale est également plus élevée dans ce département que sur le reste du territoire", a-t-il fait savoir, avant d'annoncer s'y rendre ce vendredi pour "évaluer la situation" et mener, avec les responsables locaux, politiques et médicaux, une concertation visant à "anticiper les réponses qu'il [nous] faudra trouver collectivement". Ce vendredi matin sur Europe 1, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a fait savoir qu'un confinement local n'était pas exclu.