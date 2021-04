Frontières fermées : 25 Algériens bloqués à l'aéroport de Roissy depuis 37 jours

Une escale qui vire au cauchemar. Depuis 37 jours déjà, Hassine, sa femme, sa fille et un groupe de 22 autres ressortissants algériens sont bloqués dans le terminal 2E de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Parmi eux, des enfants et des personnes fragiles. Ces voyageurs en provenance de Londres faisaient escale à Paris avant de se rendre à Alger. Mal leur en a pris. Depuis plus d'un mois, à cause des frontières fermées, ils sont bloqués dans l'aérogare où ils dorment à même le sol ou sur des banquettes. Dans ce qui a été transformé en un camp sommaire, chacun veille sur l'autre dans l'attente d'un retour au pays.

Mais le temps n'aidant pas, le désespoir commence à se faire sentir. "On va dans les toilettes et on se lave, comme des animaux. Ça fait longtemps qu’on n’a pas eu de repas chaud, on a que des sandwichs, il y a des enfants, ils ont besoin d’autre chose", se désole au micro de BFMTV Hassine. Un cri du cœur face à une situation qui semble inextricable.