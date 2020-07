Futur vaccin contre le Covid-19 : qui sera prioritaire en France ?

Pour l’heure, aucun vaccin contre le nouveau coronavirus (Covid-19) n’est disponible. Les premiers ne seront pas disponibles avant fin 2020, au plus tôt. Parmi les 131 candidats en lice, dix-sept solutions vaccinales sont actuellement en cours d’évaluation, dont cinq en phase 3, la dernière étape pour tester leur efficacité. Ces vaccins sont développés par deux laboratoires américains, deux chinois et un britannique. Et même si les essais cliniques se révèlent concluants, leur production prendra encore de longs mois, d’où ce délai.

"Fabriquer un vaccin en douze mois, alors qu’il faut habituellement dix ans, ce serait déjà une prouesse si on y arrive", rappelle à TF1 le Dr Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique, chargé de conseiller l'exécutif sur la crise sanitaire. "La planète entière veut se faire vacciner. Et lorsqu’un vaccin sera disponible, il n’y aura pas des doses disponibles immédiatement pour tout le monde. Donc, il faudra faire des choix et identifier les personnes qui seront les premières à en bénéficier", prévient le spécialiste. Et c'est justement ce à quoi se préparent les autorités françaises.