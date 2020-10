Gants, blouses, masques… Les soignants ont-ils assez de matériels pour affronter une deuxième vague du coronavirus?

Ce n'est pas tout à fait vrai. Dépendants de l'Etat, ces établissements de santé ne rencontrent pour le moment pas de problème. Au contraire, l'AP-HP par exemple dispose d'un stock de 24 jours. En fait, cette question concerne surtout la médecine de ville et les professionnels libéraux. Comme nous l'a souligné la DGS, ils disposent, comme depuis "toujours" d'une "pleine autonomie" pour se procurer des équipements de protection individuelle (EPI) dans les quantités dont ils ont besoin. Cela se fait directement auprès de leurs fournisseurs habituels, et "par les circuits d'approvisionnement adaptés à leurs caractéristiques de fonctionnement".

Cette consigne s'applique par exemple aux infirmières de ville. Au quotidien, elles consomment beaucoup de gants et doivent se fournir toutes seules. Mission qui s'avère compliquée vu l'état actuel du marché. Si la Direction générale de la Santé (DGS) refuse pour le moment de parler de pénurie, elle concède qu'il existe "quelques tensions". Elles s'expliquent à la fois par la hausse logique de la consommation pour la protection des soignants contre le coronavirus et de la demande mondiale, qui reste très importante.

Notamment, comme on vous l'expliquait ici, sur la matière première essentielle à la fabrication des gants, à savoir le nitrile. Ce caoutchouc n'est en effet fabriqué que dans trois pays d'Asie : le Vietnam, la Chine et la Malaisie. Cela engendre une "forte spéculation", comme le note la Direction générale du ministère de la Santé, avec un impact sur les prix, qui flambent outre mesure. En temps normal, une boîte de 100 gants coûte 4 euros. En juillet, c'était le double. Et dorénavant, le coût a grimpé, atteignant jusqu'à 16.5 euros en cette rentrée. C'est donc quatre fois plus qu'avant la crise sanitaire.

Les soignants doivent donc se débrouiller. Quitte à trouver des alternatives. C'est en tout cas ce que relate la présidente du syndicat "Convergence Infirmière". Auprès de TF1, Ghislaine Sicre témoigne de comment, parfois, elle a dû se fournir "auprès des magasins de bricolage ou chez les bouchers". Avec un problème au niveau des tailles : "On ne trouve plus que des gants en taille L ou XL, qui ne conviennent pas à la pratique des soins ". La DGS assure quant à elle avoir constitué "un stock national de sécurité" qui doit permettre de faire face en cas de nouvelle rupture des circuits d'approvisionnement. Aujourd'hui, l'Etat disposerait, selon ses chiffres, d'une réserve de 120 millions de gants. Et 400 millions supplémentaires ont été commandés.