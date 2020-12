Gastro-entérite, bronchiolite... Les virus de l'hiver freinés par les gestes barrières ?

Pour la responsable des Urgences, c'est à n'en pas douter l'effet des gestes barrières. "On se lave les mains beaucoup plus, on porte des masques, il y a moins d'interactions sociales et quand les enfants sortent de la crèche, ils n'ont pas de bisous partout, tout de suite, et de tout le monde", explique Noëlla Lodé.

Même constat pour le pédiatre Jean Lalau-Keraly. En 30 ans de carrière, il n'avait jamais vu ça. Et la bronchiolite n'est pas la seule infection freinée par les gestes barrières. "Des pathologies de type otite, rhino-pharyngite qui donnent de la fièvre, une altération de l'état général, qui inquiètent les parents, et qui nécessitent des consultations souvent urgentes, ont diminué très nettement cette année", souligne-t-il.

Pour le docteur Xavier Pothet, nos changements de comportement sont une nouvelle fois la seule explication à ce reflux. "La gastro-entérite est une infection manuportée, donc elle est portée par les mains. Or aujourd'hui on ne se serre plus les mains, on se met du gel, on met des masques qui évitent qu'on porte les mains à sa bouche, et du coup c'est autant de barrières très efficaces contre le virus de la gastro-entérite", analyse-t-il. Résultat, la salle d'attente de ce généraliste est vide à certains moments de la journée. Encore une image inédite à cette période de l'année.