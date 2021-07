Le non-respect des gestes barrières a-t-il vraiment "explosé" ?

Le président du Conseil scientifique a dénoncé le relâchement des Français. Les gestes barrières ont "totalement explosé" face au rebond épidémique, a pesté Jean-François Delfraissy, jeudi 22 juillet, devant la commission des lois du Sénat. Une déclaration pas tout à fait exacte, révèlent les dernières données de l'enquête CoviPrev, datée du 21 juillet et réalisée par Santé publique France (SpF).

Il est vrai que les gestes barrières ont reculé, sans avoir toutefois "explosé", puisque la baisse s'est faite progressivement en amont de la quatrième vague, entre le 2 mai dernier, début du déconfinement, et le 21 juillet, dernières données en date de Santé publique France.

L'étude chiffrée de l'agence nationale de santé publique révèle en effet, à partir des déclarations des Français interrogés, que le respect du port systématique du masque en public est passé, au fil des semaines, de 82,8% à 68,1% ; le respect de la distanciation physique de 78,2% à 62,5% ; le lavage régulier des mains de 65,1% à 60,1% et, enfin, le fait d'éviter les regroupements et réunions en face-à-face avec des proches de 50,5% à 32,3%.

Fin juin déjà, avant le début de la quatrième vague, les Français étaient moins rigoureux dans l'application de ces mesures sanitaires. Le respect du port du masque s'élevait à 70,3%, le fait de ne pas serrer de mains et de faire des embrassades à 66,4%, le lavage régulier des mains à 60,6%, et le respect des non-regroupements et réunions individuelles à 36,7%.

Mais en dépit de cette baisse constatée sur les trois derniers mois, les gestes barrières continuent d'être appliqués par plus de la moitié de la population française, et grimpent jusqu'à près de 70% pour le port systématique du masque en publique, la mesure la plus efficace pour lutter contre le virus, selon les épidémiologistes.