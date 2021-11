Covid-19 : comment expliquer ce nouveau regain épidémique en France ?

S'agissant du respect des gestes barrières, tout d'abord, les chiffres sont là pour attester du relâchement. Dans le détail, la dernière étude chiffrée de Santé publique France, publiée le 14 octobre, montre, à partir des déclarations des Français interrogés, que le respect de la distanciation physique, et notamment de saluer sans embrassade et sans se serrer la main est passé, entre fin juillet et début octobre, de 63% à 59% ; le lavage régulier des mains de 60% à 59% ; le fait d'éviter les regroupements et réunions en face-à-face avec des proches de 32% à 30% et enfin, le respect du port systématique du masque en public de 68 % à 66%.

De même, la campagne de rappel pour la vaccination des plus âgés, lancée il y a deux mois, progresse lentement, avec à ce jour 45% des 7, 7 millions de personnes éligibles ayant reçu une troisième injection. Dans le détail, au 3 novembre, le ministère de la Santé recensait 2,2 millions de personnes âgées, hors résidents d'Ephad, ayant effectué leur dose de rappel, sur les 3,3 millions de personnes qui se sont fait vacciner. Au sein des Ephad, des unités de soins de longue durée et des résidences autonomie, ce sont 400.000 injections qui ont été réalisées. Chez les patients fragiles de moins de 65 ans, seulement 19% des patients éligibles ont reçu leur rappel.

Plus de 50 millions de personnes ont, à ce jour en France, un schéma vaccinal complet, mais plus de 6,7 millions de Français n'ont toujours pas reçu la moindre dose de vaccin dans le pays. Parmi eux, quelque 500.000 personnes de plus de 80 ans, pourtant vulnérables face au Covid-19.

Ce regain n'est pas vraiment une surprise pour les épidémiologistes qui l'avaient anticipé avec la baisse des températures. "Le troisième élément important, c'est qu'il fait mauvais et qu'on se retrouve tous à l'intérieur avec de moins en moins envie d'avoir le masque sur le nez pour discuter avec les gens autour de nous et donc on prend un risque supplémentaire", a notamment expliqué le professeur Jean-François Timsit à ce sujet, sur notre antenne. Quelques jours plus tôt, c'est le Professeur Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'institut Pasteur, qui avait rappelé dans les colonnes du JDD en quoi les conditions climatiques hivernales favorisent la transmission du virus. "Avec l’arrivée de l’automne, nous nous remettons à vivre à l’intérieur, fenêtres fermées".

L'Institut Pasteur a notamment déjà mis en avant dans une pré-étude sur la "dépendance importante de la transmission du SARS-CoV-2 à la météo". Plus en détail, elle engendrerait une augmentation de 0,16 du R0 pour chaque degré perdu sous une température moyenne de 10°C. En revanche, sous 0°C, la dynamique de la propagation semble changer et la corrélation n’est plus du tout évidente, était venue préciser une étude publiée fin 2020 par Predict Service. Toujours selon cette filiale privée de Météo-France, le virus affectionne les températures comprises entre 3 et 17°C et un taux d'humidité compris entre 35 et 85%

Une étude publiée en juin dans la revue scientifique Nature, est venu conforter ce lien "important" entre "la transmission du SARS-CoV-2" et "le temps/climat". "Les conditions météorologiques en hiver peuvent avoir un effet sur les vulnérabilités à l’infection à travers l’irritation de la muqueuse nasale", peut-on lire. "En outre, les températures, l’humidité et les UV (rayons ultra-violets, faibles quand la lumière naturelle est réduite) pourraient avoir un effet direct sur la survie du virus et modifier la contagiosité", expliquent les auteurs.