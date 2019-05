Le glyphosate "moins cancérogène que la charcuterie" : un rapport parlementaire fait polémique

Pour parvenir à cette conclusion, Pierre Médevielle et un second sénateur ont "contrôlé pendant quinze mois le système d'évaluation des substances dangereuses et les processus mis en œuvre en France et en Europe". L'OPECST affirme avoir auditionné l'INRA et le CNRS et s'être basé sur des études scientifiques. "Des études menées à l'Agence européenne de sécurité alimentaire de Parme, à Bruxelles, à l'Anses, agence la plus performante en Europe et probablement au monde", détaille-t-il. "Je peux vous dire que des substances utilisées aujourd'hui en viticulture me gênent beaucoup plus que le glyphosate. On a sur elles des études de toxicologie bien précises, et qui sont beaucoup plus dangereuses."





En mars 2015, le Centre international de recherche sur le cancer, rattaché à l’OMS, classait le glyphosate dans la catégorie "cancérogène probable" pour l’homme. Une catégorisation qui sera par la suite rejetée par les évaluations diligentées par l’Europe.