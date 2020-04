Grand Est : 570 décès liés au Covid-19 enregistrés dans les Ehpad de la région

Le ministre de la Santé Olivier Véran avait demandé samedi 29 mars aux Ehpad de "se préparer à aller vers un isolement individuel de chaque résident dans les chambres". Après avoir frappé durement l'est du pays, plus du tiers des décès enregistrés dans les hôpitaux en 24 heures l'ont été en Île-de-France.

Le coronavirus a lourdement frappé le Grand Est. Saturation des hôpitaux en raison de la multiplication des cas, évacuation des patients vers d'autres régions moins touchées... Si la situation est alarmante dans les établissements hospitaliers, elle l'est aussi dans les Ehpad. Les chiffres en témoignent. Si la région compte 1585 décès depuis le début de l'épidémie, on en dénombre pas moins de 570 en Ehpad seulement.

Ailleurs en France, le bilan des décès liés au coronavirus dans les Ehpad fait état de l'urgence de la situation. Ainsi, ce sont 9 résidents d'un Ehpad en Isère qui sont décédés, très probablement du Covid-19, de même que sept dans un établissement du Puy-de-Dôme et 12 dans deux maisons en Haute-Savoie, ont révélé les directions.

À la Verpillière, en Isère, l'établissement "les Pivoles" a déploré 9 décès depuis vendredi parmi les 64 résidents accueillis. "On a débuté la première quinzaine de mars avec des cas de grippe saisonnière et puis c'est arrivé massivement, a déploré son directeur Arnaud Fouët. Pourtant, on a confiné assez tôt les résidents en chambre avant les résultats, on s'était méfiés", a-t-il souligné. Mais cette épidémie, "c'est du jamais vu".