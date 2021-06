Covid-19 : Lille renonce encore à sa grande braderie, face aux variants et à "l'incertitude"

Les amateurs de marchés aux puces devront prendre leur mal en patience. Le plus célèbre de France, la grande braderie de Lille, est annulé pour la deuxième année consécutive, pour cause de Covid-19.

"La santé publique passe avant tout, mais ça démontre que septembre ne sera pas de tout repos pour tous ceux qui vivent de ces évènements et notamment ceux qui travaillent à la braderie : restaurateurs, évènementiel, à qui on dit que ce ne sera pas reparti en septembre et qui vont se retrouver à nouveau sans visibilité", a réagi auprès de l'AFP le président de la chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France, Laurent Rigaud.