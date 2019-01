Grippe : 6 morts dont 2 soignants dans un Ehpad du Loiret, l'établissement confiné

Une enquête est ouverte pour confirmer l'origine des décès, mais la grippe est très fortement suspectée. Dans l'Ehpad Les Ombrages de La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret), six personnes sont mortes, probablement d'un syndrome grippal, ces dernières semaines, a indiqué dimanche l'Agence régionale de santé.





"On en est six décès : trois résidents dans le courant du mois de janvier, un quatrième résident dont on a eu connaissance samedi matin et deux cette semaine parmi le personnel soignant", a expliqué à l'AFP un porte-parole de l'ARS Centre/Val-de-Loire. "Il y a des éléments qui font vraisemblablement penser à un syndrome grippal mais on est en attente des résultats d'examen", a ajouté cette source.





Les trois résidents décédés dans le courant du mois de janvier "avaient plus de 90 ans", selon l'ARS. Aucune autre information n'a été communiquée sur les âges et les sexes des victimes.